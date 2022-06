Modelo Jamilly Fernandes concorre para ser Musa do Brasileirão

Ela é linda, sexy, ama tirar fotos e possui um corpo escultural que arrasa chamando a atenção por onde passa. Estamos falando da modelo Jamilly Fernandes, de apenas 18 anos, que está concorrendo ao posto de "Musa do Atlético-GO" no concurso Musa do Brasileirão.

Esplêndida e provocante, a moradora da capital paulista, atua como modelo e dançarina, e se destaca na internet através de cliques onde demonstra suas curvas espetaculares e um bumbum de tirar o fôlego, em cliques que deixam todos babando.

"Ganhar o título de musa do Atlético-GO será um sonho. Me sinto honrada e privilegiada de concorrer neste concurso tão importante que é o Musa do Brasileirão", disse a beldade sobre sua participação.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos e selfies abusadas.