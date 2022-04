Modelo Jessica Fagundes fatura alto com venda de conteúdos adultos

Ela é bonita, inteligente, sociável e adora conversar e se exibir. Acredita em sua liberdade e independência. Estamos falando da sedutora modelo Jéssica Fagundes da Mata que tem encantado seus seguidores em suas redes sociais.

A libriana gosta de se mostrar, adora ser fotografada e filmada. Adepta de uma alimentação saudável e balanceada e dona de um corpo escultural, a loira chama atenção por onde passa.

Uma fonte confidencial nos informou que a loira fatura alto com a venda de seus conteúdos adultos exclusivos por assinatura em uma plataforma global, e tem levado os fãs à loucura. A beldade com aquele sorrisinho maroto no canto dos lábios desconversou que esteja ganhando muito.

Atualmente morando em Porto Velho, capital de Rondônia, ela prepara um novo ensaio temático surpresa, prometendo muita ousadia e sensualidade.