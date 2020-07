Modelo Jhenni Giovanelli brilha em campanha moda praia

Apenas sete meses após dar à luz a seu primogênito, a modelo musa do Vasco e garota Sexy Clube, exibe seu corpão de dar inveja, fruto dos cuidados diários que exibe em seu Instagram, como dicas de maternidade e beleza.

A bela posou para a campanha da grife capixaba NeresLi, moda praia, e exibiu modelos belíssimos, que junto a beleza da modelo ficaram ainda mais perfeitos.

Jhenni que garante estar solteira posou para as lentes do seu ex, Heros Cegatta. Seria uma reaproximação do casal? Nossa torcida é pelo amor e por novos ensaios dessa musa linda que se abriu exclusivamente para a gente. “Vem novos projetos por aí", disse a loiraça.

Com sua reinvenção não web e parcerias com marcas, tudo indica uma entrada ao mundo das influencers. Estamos de olho, em tudo, inclusive no novo ensaio, lindo!