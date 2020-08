Modelo Leticia Magalhães bomba nas redes sociais com corpo escultural

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a modelo fitness Leticia Magalhães vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, a goiana Leticia Magalhães recebe elogios diariamente dos seus mais de 35 mil seguidores. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa loira que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado e seu bumbum GG através de ensaios sensuais e cliques de bíquini.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre Leticia Magalhães, basta seguir ela no seu Instagram @leticinha.magalhaes, onde ela exibe toda a sua boa forma e sua rotina diariamente.