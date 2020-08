Modelo Lívia Nayara quer inspirar outras mulheres no reality “Casa das Pimentinhas”

Além de buscar o prêmio da “Casa das Pimentinhas”, que é a capa da revista Sexy, a empreendedora Lívia Nayara, 35 anos, tem outro objetivo dentro do reality show. Ela quer usar sua história para inspirar outras mulheres, que assim como ela, querem empreender e viver no meio artístico, sem abrir mão da liberdade e sensualidade.

Nos bastidores de novo ensaio sexy, Lívia conta que aos 19 anos deixou Fortaleza, no Ceará, em busca de grandes sonhos em São Paulo. Inspirada em famosas da época, ganhou força para realizar suas metas e se lançar como modelo e empreendedora, abrindo sua própria loja de produtos femininos.

“Quero trazer essa mensagem para dentro do reality, meu objetivo principal é motivar outras tantas mulheres silenciadas. Penso que devo ganhar o reality uma vez que tenho espírito de liderança, sou pisciana, sonhadora, cearense e quero com isso mostrar a todas as mulheres do Brasil e do mundo que elas são capazes. Se eu consigo, qualquer uma pode conseguir também”.

De olho no título e na capa da revista Sexy, que é o grande prêmio, Lívia mantém uma rotina saudável para ostentar o shape perfeito durante as provas e atividades do reality. Apaixonada por atividades físicas, ela anda de bike, vai à academia todos os dias e pratica luta (boxe).

“Estou feliz com meu corpo e comigo mesma. Já fiz alguns procedimentos estéticos, mas nada exagerado. Penso que a Penso que a sutileza prevalece. Já fiz botox e preenchimento labial. Também já coloquei silicone nos seios. Não gosto daquele shape montado, sou da linha mais natural. Acho que isso pode ser um diferencial na competição também”, garante.

Eduardo Graboski/Asimp