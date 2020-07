Modelo Lorena Lovatelli confessa ser apaixonados por gatos: 'Amo eles'

É comum se deparar com publicações nas redes sociais da modelo Lorena Lovatelli com seus gatos em momentos de descontração, amor e muito carinho. A loira não esconde ser uma apaixonada pelos felinos e por isso ela tem três gatinhos de estimação morando com ela, onde foram adotados diretamente da rua.

"Eu amo gatos, tenho três e se chamam Rubia, Rainha e Romeu. Adotei eles da rua. Sempre tive muita conexão com eles. Então, o meu contato com os gatos sempre foi muito especial", disse a modelo Lorena Lovatelli.

A modelo sexy tem um vasto histórico de concursos de beleza. Além de ser Musa do Palmeiras e da Mancha Verde, a beldade também participa do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, onde irá representar o estado do Paraná na disputa, e o Musa Top Verão. Para acompanhar mais sobre a Lorena, que adora exibir seu corpo perfeito em fotos ousadas de lingerie, basta seguir seu Instagram oficial @lovatellil.