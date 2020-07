Modelo Lorena Lovatelli disputa para ser a Musa Top Verão

A modelo Lorena Lovatelli disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. Ela se candidatou para representar o estado do Paraná, onde vive atualmente.

A beldade vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expectativa para o início do concurso, a loiraça disse estar ansiosa e otimista. “Estou confiante por mais que eu não ganhe. Espero que participando do concurso me abram muitas portas. Eu adoro participar de concursos”, disse a bela que já foi eleita Musa do Palmeiras e também é musa da Mancha Verde.

Na ficha do concurso, Lorena declarou que acha seus olhos atraentes e acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque pode curtir muito as praias, sol, calor e as pessoas ficam mais felizes.

Lorena Lovatelli faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores.