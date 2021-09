Modelo Mah Pires comemora aniversário do Corinthians com ensaio sensual

Apaixonada! Essa é a palavra que define o sentimento da modelo Mah Pires pelo seu time do coração, o Corinthians, que completou 111 anos de existência na quarta-feira (1). A gata é candidata a Musa do Timão no concurso Musa do Brasileirão 2021 e quer muito ganhar essa faixa por se tratar do time que ela torce desde sua infância.

“Corinthians para mim é mais que um time. É uma religião para mim. Eu não me tornei corinthiana, pois eu já nasci torcendo para o Corinthians", disse a beldade sobre o que significa o Timão para ela e por isso sonha muito em ser musa desse time, onde até já realizou ensaio sensual em homenagem à ele com o manto sagrado do alvinegro paulista.