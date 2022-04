Modelo Marianne Neves disputa o concurso Miss Brasil Europa 2022

Nascida em Belo Horizonte/MG, a modelo e digital influencer, Marianne Neves, de 25 anos, está em Lisboa, capital portuguesa, para a disputa o concurso Missa Brasil Europa 2022, onde neste evento que acontece anualmente em Portugal com o objetivo de demonstrar a representatividade da mulher brasileira no continente europeu, além de realizar o intercâmbio entre os países coirmãos.

O Miss Brasil Europa é um concurso de beleza repleto de charme e glamour, e todos os anos o concurso apresenta uma temática diferente, onde nos anos anteriores foram abordados os temas Diversidade, Empoderamento feminino, Pandemia e o tema deste ano será revelado em breve.

“É uma honra fazer parte do concurso, podendo representar de alguma forma a beleza brasileira. É uma experiência única e marcante que fará parte da minha história. Estou muito grata e pronta para aprender ao máximo com todas as meninas, pois unidas somos mais fortes!”, disse a mineira, que faz muito sucesso no Instagram com mais de 119 mil seguidores que ficam encantados com a beleza, carisma, simpatia e o bom-humor dessa modelo, que publica diariamente em seu perfil @maaryneves sua rotina treinando ou curtindo uma praia, mas com certeza ela é muito admirada por todos, pois chama a atenção com seu corpo escultural e curvas de tirar o fôlego.

A mineira também atua como digital influencer, onde possui diversas parcerias com lojas, trabalhos e compartilha tudo isso e muito mais através das suas redes sociais aumentando cada vez mais seu engajamento e seu número de seguidores.