Modelo mineira Rosy Barbosa se destaca em concursos de beleza

Ela é linda, ama tirar fotos e possui um corpo de tirar o fôlego. Estamos falando da modelo mineira Rosy Barbosa, de 25 anos, que vem se destacando ao participar de vários concursos de beleza neste ano, entre eles o Mais Belo Bumbum do Brasil e Miss Mercosul Latina.

Natural da cidade de Capelinha-MG, a gata que é atleticana de coração, foi eleita Musa Diversidade pelo concurso Mais Belo Bumbum do Brasil e atualmente é Musa do Aranãs, time da sua cidade. Além disso, a beldade mineira também participa do Miss Mercosul Latina e trabalha como modelo para lojas fechando parcerias.

A gata é ousada e deseja conquistar o público por onde passa pelo seu carisma , beleza e humildade. Determinada com seus objetivos estará participando de outros concursos nacionais e também da América Latina ao decorrer de 2022.