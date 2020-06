Modelo multi talentos Paulinha Torezani ganha projeção artística

Aos 18 anos de idade a jovem aproveita quarentena para profissionalizar sua carreira.

Uma jovem modelo chama muito a atenção no estado do Espírito Santo. A carioca de 18 anos já participou de vários concursos entre os quais se destaca o segundo lugar como miss teen 2017. Fora isso no currículo de Paulinha já tem catálogo de lojas, desfiles e muitas fotos. Já que muitos fotógrafos disputam a atenção da gata para aproveitar a beleza para compor seus retratos. Amante de praia, academia e da companhia da família, o que faz dela uma apaixonada pela família, Paulinha afirma sua grande paixão por está à frente das câmeras, tanto que já tem experiência também como atriz onde está gravando um filme de época no estado em que reside. Tudo isso se faz necessário agora uma profissionalização de sua carreira, e para isso ela está contando com o apoio de um escritório em São Paulo conhecido por gerir carreiras artísticas. Após a pandemia existe uma possibilidade dela ir a São Paulo para alguns testes e também uma análise que já está em mãos para que ela seja uma musa de uma grande escola de samba de São Paulo. Com toda certeza o fim da pandemia virá ao encontro de um novo momento na carreira de Paulinha Torezani.

inovadayassessoria@gmail.com