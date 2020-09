Modelo Natália Vasconcelos publica novo ensaio sensual e comemora vitória do Flamengo sobre o Bahia

A candidata à musa do Flamengo e modelo Natália Vasconcelos, mostrou o amor que possui pelo Mengão. A loira postou várias fotos curtindo o jogo da quarta-feira (02) do Flamengo contra o Bahia, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ao lado da família e de amigos.

Natália tem motivos para comemorar, pois o time rubro-negro fez uma grande partida e obteve a vitória por 5x3 sobre o Bahia. Com isso, o time carioca subiu bastante na classificação. Com isso, a bela torcedora do Flamengo publicou fotos de um novo ensaio nas suas redes sociais levando seus mais de 80 mil seguidores à loucura.