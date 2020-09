Modelo Nathália Taylor disputa para ser Musa do Atlético-MG

A modelo Nathália Taylor está concorrendo ao posto de “Musa do Atlético-MG” no concurso Musa do Brasileirão. A loira quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração e ela também diz ser atleticana "raiz" e não "nutella".

Nathália, de 33 anos, mineira, natural de Governardor Valadares, estudante de Nutrição, é uma apaixonada por futebol e pela F1, por isso ela se inscreveu no concurso para se tornar a Musa do Galo. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

"Não consigo descrever! Ainda que eu esteja só concorrendo parece um sonho fazer parte dessa seleção de musas. Eu tenho um amor verdadeiro pelo Atlético Mineiro, que vai além de um placar ou uma taça na sala de troféus, além de fotos com a camisa nas redes sociais. É uma amor incondicional digitalizado na alma e no corpo, que me faz acordar cedo para estudar sobre o time e dormir tarde acompanhando os pós-jogos", declarou Nathália que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @nathy_taylor, onde pode acompanhar mais sobre essa gata atleticana.

