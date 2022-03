Modelo Nayara Cristina arrasa como Musa do Atlético-MG

Ela é linda, sexy, determinada e não deixa de lutar pelos seus objetivos. Estamos falando da modelo Nayara Cristina, que ganhou o título de Musa do Atlético-MG, pelo concurso Musa do Futebol Litoral, organizado pela agência de modelos Lunna Models.

Moradora da cidade de Betim/MG, a modelo recebeu a faixa de Musa do Galo, representando o seu time com muito orgulho no concurso Musa do Litoral e se considera privilegiada de representar o Maior de Minas, pois esbanja beleza com um corpão de deixar qualquer um de queixo caído.

"A emoção foi a melhor que pensei que eu iria ter, pois eu vi que além de sonhar, sou capaz de conquistar e hoje carregar meu título como musa do Atlético Mineiro. Está sendo um orgulho pra mim", disse Nayara, que se considera uma mulher apaixonada pelo Clube Atlético Mineiro, que também irá participar do concurso Musa Bumbum representando o estado de Minas Gerais.

Para acompanhar mais sobre Nayara Cristina, basta seguir sua conta oficial no Instagram @nayaracristin.oficial obter mais informações sobre a bela santista, além de acompanhar o concurso pela página @musadofutebollitoral.