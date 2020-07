Modelo Nayara Martins faz novo ensaio e surpreende seguidores com revelação: "Vendia palavras cruzadas na rua"

A modelo e atriz das pegadinhas Nayara Martins realizou um novo ensaio onde exibiu toda a sua beleza com fotos que demonstram que ela está com o shape em forma e ostentando todas as suas belas curvas. Além de divulgar as fotos nas suas redes sociais, Nayara também fez uma revelação chocante sobre sua vida antes de virar modelo.

"Eu fiquei desempregada de repente e não tinha de onde tirar para pagar a minha faculdade. Por isso comecei vender palavras cruzadas na rua para conseguir um dinheiro e continuar estudando. Um olheiro me viu e comecei a trabalhar a tirar fotos e depois disso decolei na minha carreira como modelo", disse Nayara Martins que revelou esse momento emocionante da sua vida.

Para poder acompanhar mais sobre Nayara Martins, basta seguir ela no seu Instagram @eunaymartins8, onde ela é acompanhada por mais de 34 mil seguidores.

