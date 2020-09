Modelo Pamela Reis disputa para ser Musa do Atlético-MG

A modelo Pamela Reis está concorrendo ao posto de “Musa do Atlético-MG” no concurso Musa do Brasileirão. A morena sarada quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração.

Pamla, de 24 anos, moradora da cidade de Esmeraldas/MG, disse que a experiência de participar do concurso é uma emoção enorme e sente-se muito agradecida por esta oportunidade. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante de Musa do Galo.

“É uma emoção enorme, ainda mais por estar num concurso tão visto e disputado assim por todo Brasil. É o primeiro concurso e já me sinto vitoriosa só de estar participando. Me deu força de vontade para seguir com a carreira de modelo”, disse a gata que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @pamelacarolinareis, onde pode acompanhar mais sobre essa gata atleticana.