Modelo Patrícia Fortunato arrasa com shape perfeito nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e estudante de Nutrição, Patricia Fortunato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Patricia participou há algumas semanas do concurso Musa do Brasileirão 2020 representando o Athletico Paranaense e encantou a todos com sua simpatia, beleza e suas curvas, com muita sensualidade e ousadia.

A gata contou que faz atividades físicas há oito anos e segue uma alimentação saudável há três anos para manter seu shape perfeito.