Modelo paulistana vem a Londrina para sessão de fotos

Ana Paula Araújo, 19 anos, é manequim e modelo de São Paulo. Ela veio à Londrina para renovar suas fotos com a GC Produções. Influencer digital com conteúdos de moda, lifestyle, fitness. Ana Paula gosta muito de desfilar e compartilhar seus momentos com os seguidores. Pratica atividades físicas e cursa Marketing Digital. A sessão de fotos da modelo foi realizada pelo fotógrafo Miguel Rodrigues, com produção de Glacimeire Cardoso e parceria de Coremar, Thayli Vieira, Ana Paula Inácio, Wamonik e Schultz