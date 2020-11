Modelo Poli Robertha é finalista de concurso do SBT

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da mineira Poli Robertha, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Poli, nascida no interior de Minas Gerais, está na final do concurso Gata Top Show 2020, realizada por uma filial do canal SBT. A beldade revelou que passou por vários testes de vídeo de interpretação e teve que cumprir as diversas exigências do concurso.

Esplêndida e provocante, Poli Robertha é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram "Muito gata", "Perfeita" e "Toda maravilhosa", disseram alguns seguidores da gata.