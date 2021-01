Modelo Priscila Pinheiro arrasa com corpo escultural nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo Priscila Pinheiro, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, a morena, que foi terceira colocada no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, no ano passado, se destaca através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito e muito charme para deixar os marmanjos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas e seu bumbum na nuca através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram "Muito linda", "Perfeita" e "Toda maravilhosa", disseram alguns seguidores da bela.