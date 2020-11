Modelo Raquel Onoe é eleita Musa do Maranhão 2020

Natural do interior maranhense, Raquel Onoe foi a selecionada pela organização do projeto Musa do Brasil para representar a beleza de seu estado e ostentará o título de musa do estado do Maranhão em 2020. O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo. Para conhecer mais sobre o projeto acesse http://www.musadobrasil.com.br

Com um corpo perfeito e simpatia contagiante, a beldade decidiu se inscrever no concurso por acreditar que é um orgulho ser candidata do seu estado. “Sempre quis me tornar uma musa do meu amado estado”, afirmou a maranhense que faz muito sucesso com seu shape perfeito.

Sobre a expectativa para o concurso, Raquel destacou a importancia de participar de um concurso tão famoso. "Quero ganhar, pois desejo ter um reconhecimento. Óbvio que com esse concurso muitas portas irão se abrir e novos caminhos vão surgir", disse.

A musa é também empresária, onde possui um salão de estética e tem um vasto currículo em concursos de beleza, pois Raquel já foi eleita Musa do Sampaio Corrêa 2017.