Modelo Renata Francato disputa para ser Musa do Palmeiras

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Renata Francato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Renata Francato, da cidade de São Bernardo do Campo-SP, resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração, o Palmeiras, por isso a torcedora do Verdão falou sobre a emoção de participar deste evento.

"É inexplicável! Representar meu time do coração é uma coisa realmente que vale a pena. Uma experiência que todas deveriam ter um dia", declarou emocionada a beldade alviverde.

Esplêndida e provocante, Renata Francato é aquela gata que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Nas redes sociais, a gata palmeirense não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios de bíquini e também ostenta muito sua paixão pelo Palmeiras com vários cliques com a camisa do seu time do coração.