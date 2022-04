Modelo Sereia C. assina com a revista Sexy e quer bater recordes de vendagem

A modelo Sereia C., de 24 anos, acaba de assinar contrato com a revista Sexy para estampar uma edição da revista masculina. A morena, que trabalha como modelo e é natural de Florianópolis, garantiu que fará um ensaio histórico. Sereia C. quer bater recordes de venda de uma das revistas masculinas mais importantes e que ainda resiste no segmento, no Brasil.

Nomes como Viviane Araújo, Mari Alexandre, Joana Machado, Sheila Mello, Geisy Arruda, ex-panicats e ex-BBBs, encabeçam a lista das edições mais vendidas da Sexy nos últimos anos. Sereia C. quer se juntas aos maiores nomes da revista, e ela não para por aí: a modelo quer encabeçar a lista das mais vendidas do país.

"Não sei ser morna, eu sou quente e gosto de incendiar. Quando comecei a negociação com a Sexy já tinha em mente que faria um ensaio audacioso e que entraria para a história da revista. Quero conquistar o primeiro lugar, ser o primeiro nome na lista das edições mais vendidas" disse ela.