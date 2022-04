Modelo Suzy Sereia realiza ensaio sensual arrasador com renomado fotógrafo carioca

Ela é linda, sexy, simpática, carismática, ansiosa e ama tirar fotos. Estamos falando da modelo e influenciadora, Suzy Sereia, que abalou a internet nesta semana ao publicar as fotos do seu novo ensaio fotográfico de tirar o fôlego sob as lentes do famoso fotógrafo Marcos Mello, realizado no Rio de Janeiro.

Esplêndida e provocante, a loira deu um show de beleza, ousadia e sensualidade em diversos cliques deste ensaio. Teve foto de tudo que é jeito, onde a beldade exibiu suas curvas espetaculares e seu corpo escultural, que desperta a atenção de todos.

Após este ensaio, Suzy revelou que foi para uma nova viagem pela Europa, porém contou que passou por um problema sério antes de embarcar no avião, onde a loira teve uma grave crise de ansiedade que fez ela passar cerca de seis horas no hospital. Vale ressaltar que essa é uma doença que vem agravando o mundo há alguns anos, mas se intensificou devido a pandemia, pois as pessoas tiveram que ficar isoladas sem contato com o mundo exterior ocasionando mais casos agudos de ansiedade.

"Tive uma grave crise de ansiedade antes de embarcar na minha viagem para a Europa e tive que passar mais de seis horas no hospital. Eu sofro dessa doença há já a algum tempo, mas deu tudo certo e consegui chegar ao meu destino. Estou amando conhecer o continente europeu", contou Suzy Sereia.