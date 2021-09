Modelo Tamiris Gonçalves ostenta corpo escultural em ensaio para comemorar aniversário do Corinthians

Fanática e louca por esse time! Essas são as palavras que definem o sentimento da modelo Tamiris Gonçalves pelo seu time do coração, o Corinthians, que completou 111 anos de existência na quarta-feira (1). A gata, que é candidata a Musa do Timão no concurso Musa do Brasileirão 2021, ostentou suas curvas impressionantes e seu corpo escultural num ensaio com o manto do Timão.

“No meu caso, eu não sei explicar, é algo a mais para viver, é uma alegria a mais para sentir, dia de jogo é um dia mais colorido, uma emoção dentro do peito que o coração chega até acelerar, em dia de derrota, sinto uma profunda tristeza, mas vergonha jamais, aliás perde faz parte. Só sinto muito orgulho de ser cada vez mais corinthiana e de poder também está participando dentro de uns maiores concursos de musa e de poder estar representando meu manto alvinegro, Meu Timão.", disse a beldade sobre o que significa o Timão para ela e por isso sonha muito em ser musa desse time.