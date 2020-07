Modelo Vanessa Sales promete ser estratégica para vencer o reality Casa das Pimentinhas

O reality show “Casa das Pimentinhas” só começa em agosto, mas a modelo Vanessa Sales já está focada no projeto há alguns meses. De olho no prêmio, a capa da revista Sexy, ela promete ser estratégica e muito observadora durante toda a competição. Em novo ensaio de lingerie, a bela ostentou corpão e falou da sua inspiração.

“Me inspiro muito na Núbia Oliiver, principalmente dentro do reality. Ela é uma mulher poderosa e muito sensual. Quero mostrar meu lado mais hot dentro da Casa das Pimentinhas e vencer com estratégia. Sou uma pessoa reservada, observadora, disciplinada, busco meu melhor, compreensiva e paciente até o limite. Estudei muito as edições anteriores para levar a melhor”, diz.

Adepta de treinos diários, dieta, suplementação e procedimentos estéticos, Vanessa mantém 1,70m de altura, 69kg, 96cm de busto, 106cm de bumbum e 70cm de cinturinha. Na sua melhor fase aos 38 anos, ela promete dar o que falar durante o confinamento.

“Estou bem preparada e focada, entrei com a ideia de me superar, de mostrar uma nova faceta e de surpreender meus fãs e seguidores. Claro que também quero a capa da Sexy, é um sonho antigo. Estou na minha melhor fase e agora é hora de aproveitar todas as oportunidades”.

Eduardo Graboski/Asimp