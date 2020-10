Modelos abraçam campanha contra o câncer

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização do câncer de mama e de colo do útero. Com o objetivo de alertar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, modelos, musas e misses, vestiram rosa e posaram, cada uma ao seu jeito.

Modelo e influenciadora digital, Janne Ferreira, que venceu um tumor em 2019, usou biquíni rosa com alças coloridas e falou sobre a importância de campanhas como o Outubro Rosa.

“A doença foi feita pra dar na gente, não no poste. É importante que façamos regularmente o autoexame e tenhamos consciência da necessidade de estar em dia com os exames de rotina. Eu descobri precocemente o tumor, e por isso estou aqui. É necessário falar e fazer campanhas como a do Outubro Rosa, é importante!”.

Ex-bailarina do Faustão, Vanessa Perez posou vestindo apenas uma camisa rosa, transparente, com os seios à mostra. Já Sheyla Mell, Miss Bumbum México, vestiu rosa dos pés à cabeça, com direito a peruca e tudo.

Gata do Flamengo, Cris Souza usou biquíni rosa e revelou fazer o autoexame regularmente, “é necessário o cuidado com o nosso corpo interno, não só com a estética”. Carla Pagani, Musa do Ceará, optou por um look mais comportado, realçando a feminilidade.

Rômulo Moreira/Asimp