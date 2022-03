Modelos com corpo pintado param o trânsito na avenida Paulista em ação da Califórnia TV

Em meio ao trânsito e ao vai e vem de pessoas na avenida Paulista, a principal de São Paulo, três modelos deram o que falar e roubaram a cena nesta semana. Flávia Oliver, Luiza Marcatto e Tati Weg surgiram com seus corpos pintados, incorporando as heroínas dos games e filmes. A ação é para divulgar a nova coleção da Califórnia TV, uma plataforma com vídeos ousados conhecida como a Netflix para maiores de 18 anos.

As três passearam pela calçada do Parque Trianon, pela rua Augusta e posaram em frente ao Masp. Quem passou por lá interagiu com as modelos e com os apresentadores Caio Max e Nego Catra. O público tinha como desafio adivinhar os nomes das personagens e falar quais eram os seus superpoderes. O bate papo rendeu boas risadas e muitas cenas picantes.

As modelos se divertiram e não economizaram na sensualidade. Em momento de empolgação, as três deram um beijo em um dos entrevistados. E Luiza se jogou para uma mulher que passeava com a esposa pela Paulista. “No início fiquei mais tímida, estava me sentindo pelada mesmo (risos). Fui me soltando e a galera curtiu, rolou uma interação muito quente”, conta a modelo que estava de Mulher Aranha.

De Cammy, a heroína do game Street Fighter, Flavia Oliver revela que depois da ação nas ruas rolou uma gravação secreta entre as três. As cenas, inclusive, fazem parte da nova coleção de Califórnia. “E rolou com pintura e tudo (risos). E nada de censura”, garante. Tati Weg, que estava de Venom, também curtiu a experiência. “É um material inédito e ousadíssimo. Fizemos com tesão”.

A nova coleção da Califórnia TV traz como tema o Carnaval e por isso as fantasias das heroínas. Os vídeos mostram as três modelos em momentos bem íntimos, tudo sem censura. O lançamento acontece nesta quinta-feira, às 17h, no site da Califórnia. Além da novidade, há um catálogo com outras modelos que bombam na web, incluindo Iara Ferreira, Japa Nordestina e Ayarla Souza.