Monique Lopes será a apresentadora do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo e atriz Monique Lopes que foi escolhida para apresentar o concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020.

A final do concurso está prevista para o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde Monique espera brilhar na competição que vai eleger a garota com o bumbum mais lindo entre as representantes dos estados brasileiros. "É uma emoção inenarrável. Não tem muito o que falar, acho que cada uma me trará uma emoção diferente", avisou Monique Lopes sobre a emoção de apresentar o concurso.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando sua boa forma.