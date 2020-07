Musa aos 40, conheça Andressa Rodrigues

Ela começou a malhar aos 33 e hoje é atleta de fisiculturismo.

Existe uma máxima que diz que a vida começa aos 40. Levando isso muito a sério Andressa Rodrigues comemora a sua fase quarentona sendo inspiração para muitas mulheres inclusive as novinhas. Nascida e criada em Jacareí a beldade diz que começou uma lifestyle saudável aos 33 e após alguns anos hoje desfruta da condição de atleta de fisiculturismo. Sendo multi campeã Andressa venceu 7 de 12 campeonatos que participou e se prepara para muito mais. Além da preparação para campeonato algo que motiva muito é a forma como ela inspira as pessoas através de suas redes sociais, o resultado é incrível e agora a beldade está analisando novos desafios, existe no radar da moça uma carreira artística, onde tem uma grande possibilidade inclusive dela ser uma musa de escola de samba de São Paulo para o ano que vem. Vale a pena acompanhar bem de perto e torcer por essa musa que da uma aula de inspiração.

(inovadayassessoria@gmail.com)