Musa Bumbum Brasil Caraguatatuba 2022, Thais Lopes é convocada para ser Madrinha do Musa Bumbum Brasil

A linda caraguatatubense Thais Lopes, que carrega o título desse ano de Musa Bumbum Brasil pela sua cidade, foi a escolhida para ser Madrinha no mesmo concurso em sua versão nacional, o Musa Bumbum Brasil Oficial.

Ela já esteve lá antes, quando pisou na passarela e levou esse título. Agora, além de madrinha, é uma dos encarregados de exercer outra função importante: ser jurada.

“Eu fiquei muito alegre ao saber do convite. É um evento importante, que tem crescido e sendo reconhecido cada vez mais, e poder dar minha colaboração, agora como madrinha e jurada me deixa, nesse concurso que já me trouxe muita felicidade é muito bom” nos disse ela.

Thais possui outros títulos além desses, como o Musa do Corinthians, Musa do Litoral e Musa Futebol Litoral, o que fez a modelo, dançarina e, podemos dizer também atriz devido à sua atuação em clipes musicais, ser homenageada nesta edição, pois experiência não falta.

Amanda Silva/Asimp