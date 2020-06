Musa Carol Ribas revela motivo de estar afastada das redes sociais

A modelo Carol Ribas, que foi eleita Musa de Biguaçu 2019 e Musa da Internet de Santa Catarina 2020, está afastada das redes sociais há algumas semanas e ela revelou o motivo desse distanciamento da web.

A bela que além de modelo também é fisioterapeuta disse que resolveu passar o período da quarentena junto dos seus pais e sua filha no Paraná, seu estado natal. "Resolvi me afastar nas últimas semanas dos trabalhos nas redes sociais devido ao período da quarentena. Estou aproveitando esse tempo para ficar com minha família no Paraná para descansar e curtir meus pais e minha filha", declarou Carol Ribas que faz um enorme sucesso com seu corpo escultural.

Carol Ribas fez enorme sucesso em 2019 e no começo de 2020 devido a sua participação do concurso Musa de Santa Catarina, onde ela foi ela a musa da internet por votação online.