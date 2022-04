Musa da Colorado, Kaszila Prata fala sobre dieta para o Carnaval: “a base de banana e ovo”

Capa da revista Sexy, Kaszila Prata vai estrear no Carnaval de São Paulo como musa da Colorado do Brás. O convite da escola aconteceu em março, logo depois do seu ensaio nu, e ela teve pouco tempo para se preparar para o desfile. Já na reta final, a modelo conta que praticamente zerou o carboidrato para secar e definir os músculos. Na sua dieta, muita proteína, legumes, verduras, frutas e alimentos frescos.

“Estou a base de banana e ovo, mas sem passar fome ou enjoar. Estou variando as receitas, comendo bastante carne magra e frango grelhado também. Reduzi o sal para não reter líquido. Cortei carboidratos como arroz e açúcar, já senti a diferença no shape. Estou mais slim e mais disposta também. É incrível como a alimentação muda tudo, inclusive estou menos ansiosa. E claro que não falta whey na dieta”, conta.

Além da dieta, Kaszila encara dois tempos de treino na academia. De manhã, ela faz cardio por 40min e a tarde, musculação, muay thai e mais 1h de cardio. Tudo para manter as curvas e fazer bonito na avenida. “A fantasia é bem pequena, então é claro que o corpo precisa estar legal. O confere no shape é diário, agora é reta final e ajuste fino. Estou bem empolgada, tudo é novidade para mim, inclusive essa preparação. A luta me ajudou a queimar gordura mais rápido”.

Para estrear no Carnaval, a musa conta que se inspirou na cantora Gabi Martins, que desfilará pela Unidos de Vila Isabel no Rio de Janeiro. Criticada por seu samba no pé, a ex-BBB deu a volta por cima, se aprimorou nos passos e ganhou elogios. Assim como aconteceu com Kaszila, que se preparou para o desfile para honrar seu posto e o convite da escola.

“Não tenho uma referência antiga de Carnaval, até porque nunca desfilei. Mas passei a acompanhar a Gabi e me espelhar nela, principalmente na humildade que ela teve ao admitir que não sambava tanto, que poderia melhorar. Muitas pessoas zoaram e fizeram piadinhas, e hoje ela ganha elogios por onde passa. Acho que Carnaval é isso, experiência, aprendizado, festa e respeito. Assim como ela, quero brilhar na avenida”.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Carolina — A Cinderela Negra do Canindé”, contando a vida e obra da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Vale lembrar que a escola está no grupo de elite do Carnaval de São Paulo.

Eduardo Graboski/Asimp