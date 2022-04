Musa da Colorado, Mayara Stival fala sobre fantasia para o Carnaval: 'pedi para ser menor'

A modelo e biomédica Mayara Stival, que ostenta o título de Musa do Futebol, quer mesmo marcar seu nome no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A loira estreia no Carnaval de São Paulo como Musa da Colorado do Brás. Posando no barracão da escola de samba, onde são feitos os carros alegóricos, Mayara conta que não quer fazer a linha recatada e fez um pedido ousado ao carnavalesco, que desenhou sua fantasia.

"Pedi para ser menor. Desde o início eu queria algo micro, que mostrasse mesmo meu corpo. Quando eu vi como estava sendo feita, achei que a parte debaixo estava tampando muito o meu bumbum. Aí eu pedi para ser menor, tirando um pouco do volume. Não malhei tanto para vir tão coberta, né? (risos). Quero mostrar que estou preparadíssima e que o bumbum está mais durinho do que nunca”, conta.

Aliás, Mayara acaba de fazer um procedimento estético para deixar seu bumbum ainda mais bonito. O tratamento tem como base o plasma do próprio sangue. “Ficou mais redondinho e harmônico. E maior, claro. Estou com 112cm de bumbum”, garante. “A fantasia é tradicional, mas muito sexy. É um biquíni fio dental cravejado com cristais. Também vou com um costeiro de penas, mas bem compacto. O biquíni vai sumir nesse bumbum”, completa rindo.

A musa conta que a escola atendeu seu pedido e redesenhou a fantasia, que inclusive está pronta no ateliê. Ansiosa para sua estreia na avenida, Mayara conta que agora precisa manter o shape com as mesmas medidas até o desfile. “Estou cuidando mais da alimentação e do treino, mas sem exageros porque meu corpo precisa ficar assim. Quero causar e ser o centro das atenções. A minha estreia não vai passar em branco".

Vale lembrar que Mayara também estará no carnaval carioca como musa da Grande Rio. Na Marquês de Sapucaí ela desfila no dia 23 de abril.

Eduardo Graboski/Asimp