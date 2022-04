Musa da Gaviões, Francine Carvalho coloca corpão para jogo em esquenta de Carnaval: “mais exibida”

Francine Carvalho decidiu ousar no último ensaio técnico da Gaviões da Fiel rumo ao Carnaval 2022. A musa da escola de samba colocou o corpão para jogo e surgiu com o bumbum de fora. Com um body cavado repleto de cristais, a loira exibiu a marquinha de sol definidíssima e atraiu olhares na concentração do esquenta. Para o desfile, ela também promete uma fantasia provocante.

“Me dediquei bastante na academia e por isso estou mais exibida (risos). Gostei do meu corpo mais definido e ao mesmo tempo mais delicado. Meu shape está pronto”, garante a musa que desfila na Gaviões há 6 anos. “Minha fantasia representa a realeza, será a mais elegante que já usei nesses anos todos de Carnaval. E vai ter surpresa na avenida. Esse mistério faz parte, dá sorte, a fantasia completa só no dia mesmo”.

Já sobre a preparação física, ela destaca que segue à risca uma dieta rica em proteínas, legumes e verduras. Sem radicalismo, ela cortou exageros e diz que não sofre para manter o corpo em dia. “Quando comecei no Carnaval fazia essas dietas malucas, me arrependo bastante. Eu passei muita fome, era muito sacrificante. Hoje estou mais equilibrada e mais desencanada. O segredo é priorizar os alimentos frescos e naturais, sem radicalismo”, diz.

Nessa reta final para o desfile, Francine também faz aulas de samba e prepara uma performance especial na avenida. A loira ainda promete interagir mais com o público. “Dois anos longe do Carnaval me deixou meio enferrujada (risos), estou retomando as aulas para ganhar resistência e preparando uma apresentação diferente. Tem que ter disposição e ser criativa, é importante se reinventar a cada desfile”.

Eduardo Graboski/Asimp