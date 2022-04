Musa da Grande Rio, Mayara Stival faz harmonização no bumbum antes do desfile: “maior e mais durinho”

A modelo e biomédica Mayara Stival, 30 anos, decidiu mexer no bumbum para a sua estreia no Carnaval carioca como musa da Grande Rio. Ela acaba de fazer um procedimento estético ousado para deixar seu bumbum ainda mais empinadinho. O tratamento tem como base o plasma do próprio sangue, é uma espécie de harmonização corporal. Mayara, inclusive, é especialista nessa técnica, que garante resultado imediato e pouco inchaço.

“Ficou mais redondinho e empinado. E claro que deu mais volume, o bumbum cresceu de 105cm para 112cm”, garante. “Sou super aliada da estética, até porque trabalho com isso. Para o desfile, além da harmonização, fiz botox no rosto, preenchimento labial e fiz um contorno corporal para deixar o abdômen mais marcado e as curvas do corpo mais definidas”, conta.

Na sua estreia, Mayara promete uma fantasia sexy, mas na medida, e diz que nada vai balançar durante o samba. “O shape tá ok, pronto para o Carnaval”, disse durante as fotos no barracão da escola. “Minha fantasia é ousada na medida certa, não tem essa coisa de pagar peitinho ou de muita transparência. Só o bumbum que vai ficar de fora, claro. O biquíni com cristais acho que vai sumir”, brinca olhando para seu derrierè.

Neste ano, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo "Fala, Majeté! As sete chaves de Exu", exaltando e desmistificando o orixá. A escola desfilará no sábado, dia 23. Vale lembrar que um dia antes, na sexta, Mayara também desfilará em São Paulo pela Colorado do Brás.