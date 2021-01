Musa de Santa Catarina, Andréia Menegon afirma sempre conseguir o que deseja: "Quando eu quero, consigo!"

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo e empresária Andréia Menegon foi escolhida para representar o seu estado de Santa Catarina no concurso Musa do Brasil 2020.

Vinda de Criciúma-SC, a loira, dona de um corpo escultural, diz ser uma mulher escorpiana e autêntica, que consegue tudo que deseja. "Sou escorpiana e autêntica. Quando eu quero, consigo! Tudo depende da decisão que você irá tomar. Eu, uma menina do interior catarinense consegui, você também consegue alcançar seus objetivos. Um Feliz Ano Novo para todos!", declarou Andreia.