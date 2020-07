Musa de São Paulo abusa da sensualidade e atrai atenção de parceiro da Anitta

Arcangel, astro americano do Reggaeton, lançou hit "Tócame" com a cantora brasileira

Mayra Borowik, atual musa do estado de São Paulo pelo concurso Musa do Brasil, está atraindo olhares de artistas internacionais. A beldade postou nas suas redes sociais um vídeo dançando a nova música "Tócame", hit de Anitta em parceria com o astro do reggaeton Arcangel, e o rapper não apenas curtiu a performance da musa, como compartilhou vídeo no seu Instagram.

A musa, que é considerada sósia da Anitta, vem atraindo olhares após receber o título do estado mais importante do país. Sua semelhança com a cantora Anitta também chama a atenção.

"Acho que ele gosta do rebolado das brasileiras. Fiquei surpresa ao ser notada por ele, afinal a música deles acabou de ser lançada e está no topo das playlists do mundo todo. Ele pode ter se confundido e achado que eu era a Anitta, será?" disse aos risos no momento que viu o vídeo compartilhado por Arcangel.

Lipe Aramuni/Asimp