Musa de São Paulo revela preconceito cultural na Europa

A musa do estado de São Paulo, Mayra Borowik, posou sensual e revelou o preconceito que brasileiras sofrem em terras europeias.

Nessa semana tivemos mais um caso no Big Brother Portugal, que após criar uma regra machista que fazia com que todos os homens da casa estivessem imunes durante a semana, assim obrigando que as mulheres votassem entre si para o paredão, mostrou a participante Sônia Jesus fazendo um comentário preconceituoso sobre mulheres brasileiras.

Em uma conversa sobre os fãs do nosso país, a sister disparou: “Elas [as brasileiras] são de uma raça… Elas são da favela"

Nascida no interior de São Paulo, a musa do estado mora em Lisboa a 14 anos em Lisboa e realiza trabalhos em diversos países europeus, onde pode acompanhar a dificuldade de brasileiros que vivem na região.

Mayra se diz indignada com a situação e disparou: "Infelizmente o preconceito cultural é uma realidade na Europa. Temos muitos casos de discriminação de mulheres latinas, que são vistas com maus olhos pelo povo local."

Apontada como sósia da cantora Anitta, a musa Mayra Borowik estará no Brasil em setembro para as fotos oficiais do projeto Musa do Brasil.

Lipe Aramuni/Asimp