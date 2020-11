Musa do Athlético-PR muda o visual e lamenta posição do time no Brasileirão

Débora Santos, que foi eleita Musa do Athlético-PR em 2017, apareceu de visual novo nas redes sociais e lamentou a posição do time no Brasileirão.

“Infelizmente os dias não são só de glorias, temos também os de luta, e é o que estamos enfrentando hoje. O Athlético está em 19º no campeonato, mas ainda temos um caminho pela frente, acredito muito no meu time e que vamos chegar ao topo do Brasileirão”, disse.

Débora, que também já brigou pelo título de Miss Bumbum e estampou a capa da revista Sexy, não está torcendo pela também Miss Bumbum, Raissa Barbosa, que está no reality A Fazenda.

“A minha torcida é da Mirella! Ela sabe ser doce e saber ser amarga quando necessário. Me identifico com o posicionamento dela dentro do jogo”, contou a Miss Bumbum Paraná 2017.

Rômulo Moreira/Asimp