Musa do Atlético Mineiro exibe suas curvas e revela que está viciada em viajar para o Nordeste

Jo Rodrigues, a nossa Musa do Galo, passou uma semana de descanso nas praias alagoanas, onde segundo ela, que ama o Nordeste, se tornou um hábito viajar para a região com as mais belas praias do Brasil.

"Vou uma vez por mês visitar o Nordeste e um dia quero morar lá" relata a musa mineira, que também contou que é viciada em viajar e que em breve fará uma volta pelo mundo.

Nas fotos da viagem, a morena encantou seus seguidores e fez sucesso exibindo seu corpo escultural, por isso ela recebeu diversos elogios como: "Rainha", "A maior", "Musa perfeita", "Minha inspiração".