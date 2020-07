Musa do Atlético-MG se consolida como digital influencer e dá dicas para ajudar novas modelos

Amanda Vaccari, a atual musa do Atlético-MG pelo projeto Musa do Brasileirão, está consolidando sua carreira como digital influencer. Após receber o título de musa do seu time de coração, a beldade começou a se dedicar a ajudar outras modelos e aspirantes a realizar seus sonhos, compartilhando conteúdos nas redes sociais.

A beldade passou a utilizar principalmente seu Instagram para compartilhar dicas e informações para que as mulheres possam ter um caminho mais fácil no mundo da moda. Seja com posts motivacionais ou dicas cotidianas, a musa busca levar conhecimento para as novas candidatas.

"Acho muito importante compartilhar o conhecimento vindo da minha experiência como modelo para que mulheres que tem o mesmo sonho tenham mais facilidade de alcançar seus objetivos. Fico muito feliz em me tornar relevante na vida das pessoas".

Como toda boa Musa, que serve de inspiração tanto para os homens quanto para mulheres, Amanda exala a sensualidade em ensaios e busca levar essa característica para o público feminino. "Toda mulher tem uma Musa dentro de si e pode liberar sua sensualidade. Claro que devemos exigir todo o respeito e educação de nossos seguidores. Felizmente não tenho problemas com isso. Meus seguidores são uns amores."

Lipe Aramuni/Asimp