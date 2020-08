Musa do Bahia posa com pintura indígena em homenagem aos antepassados

A morena também já estampou a capa da revista Sexy

Jacky Corrêa, a atual Musa do Bahia, posou sensual em uma praia do litoral baiano e atraiu olhares com uma pintura tipicamente indígena. A musa tem ascendência indígena e traços característicos do povo nativo das selvas brasileiras.

"Resolvi fazer esse ensaio em homenagem ao povo indígena que é tão injustiçado no nosso país. Por ser descendente de índios acho que é o meu dever exaltar a cultura desse povo maravilhoso", disse durante a sessão de fotos.

A morena chama a atenção pelo corpo escultura e os traços marcantes, frutos da miscigenação. "Acho que são os genes. Meu bisavô era indígena, então acho que trago muitas características, que combinadas com outros traços brasileiros, resultaram nessa mistura arretada", disse aos risos como uma boa baiana.

Após ter posado para a revista Sexy, a musa agora se prepara para a segunda fase do Musa do Brasileirão, que vai eleger, entre as musas dos times, a campeã do projeto. "Estou animada para essa nova disputa. Todas as musas são merecedoras, mas é claro que quero esse título também".

A disputa está programada para acontecer em novembro em São Paulo.