Musa do Brasileirão realiza ensaio com a camisa do Guarani: "Quero defender com garra"

Dona de um corpo invejável, a Musa do Brasileirão 2021, Zazá Palmeira, deixou seus seguidores babando ao publicar fotos do seu último ensaio sensual nas redes sociais, que foi realizado dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que pertence a tradicional equipe do Guarani.

Eleita Musa do Brasileirão, em 2021, onde naquele momento defendia as cores do Bragantino, que também é musa, a beldade contou morou durante pouco tempo em Campinas, devido a motivos pessoais, e foi recebida de braços abertos pela torcida do Bugre, e ela revelou que ficou admirada com a paixão dos torcedores pelo time e promete defender o manto alviverde com muita garra.

"Aqui é verde e branco. Fiquei admirada com a paixão dos torcedores pelo Guarani e quero defender as cores deste manto com muita garra", disse a gata, que ressaltou que o Bragantino estará sempre no seu coração, mas como ela foi acolhida pela torcida do Bugre após a mudança de residência, ela se diz muito feliz. "Sou muita grata ao Bragantino e a cidade de Bragança Paulista, porém fui nunca fui tão bem recebida e acolhida assim, quem me conhece sabe o carinho e o amor que tenho pelo clube e agora tenho a chance de agregar junto ao time pretendo honrar e retribuir esse elo", contou.

Esplêndida e provocante, a gata arrasou nos cliques realizados pelo Davi Alexandre Vieira, onde ostentou seu corpo escultural dentro do gramado do famoso estádio do Bugre.

Por isso, ela levou seus mais de 36 mil seguidores ao delírio, onde a Musa do Brasileirão sempre eleva a temperatura com fotos demonstrando suas curvas espetaculares e seu bumbum gigante.