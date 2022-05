Musa do Caldeirão do Huck, Bruna Bastet entra no reality Casa das Pimentinhas: “mostrar minha sensualidade”

A modelo e bailarina Bruna Bastet, 32 anos, ganhou destaque ao participar do Caldeirão do Huck, na TV Globo, no concurso Musa do Carnaval. Desde então, passou a investir na sua carreira artística e não parou mais. Agora, ela anuncia sua participação na ‘Casa das Pimentinhas’, reality show idealizado pelo fotógrafo Nelson Miranda em parceria com a revista Sexy. Como prêmio, a campeã estará na capa da publicação, a maior do Brasil.

Ostentando medidas perfeitas, Bruna tem 60kg, 1,60m de altura, 94cm de busto, 110cm de bumbum e 65cm de cinturinha. Com o shape mais slim, ela garante que esse é o seu diferencial. “Acho que está na hora de novos corpos e novos rostos ganharem a cena. Me considero diferente do padrão e acho que isso também agrada muito. Muitos homens já me falaram que estão cansados das mesmas caras e corpos muito parecidos. Aposto na minha sensualidade e carisma para vencer”, diz.

Tanto que a modelo não é adepta de procedimentos estéticos e nem rotina fitness. Ela leva uma vida saudável, gosta de comida vegana, mas não encara horas e horas de treino pesado na academia. “Nunca fiz cirurgias plásticas, por exemplo. Sou super adepta da beleza natural. Faço spinning, dou aula de dança e danço muito o dia todo. As vezes faço musculação também, mas sendo sincera: acho bem chatinho. Sou 100% natural e gosto disso, não me sacrifico para manter a boa forma”.

Além de ter um shape diferente, fora dos padrões, Bruna decidiu entrar no reality para conquistar mais visibilidade, principalmente como criadora de conteúdo sensual e adulto. Na onda de famosas, ela também vende nudes na internet. “Creio que é uma oportunidade muito legal para mostrar minha sensualidade e meu trabalho. Além disso, quero ter essa oportunidade de ficar confinada, conviver e conhecer outras pessoas, e me superar nas provas. Vou causar, entrar no jogo e ser estratégica”, avisa.

O reality show tem três etapas: provas que somam pontos, votação entre as próprias participantes e um desfile na passarela para jurados. A campeã, como mencionado, será capa da edição especial da revista Sexy.

Eduardo Graboski/Asimp