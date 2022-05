Musa do Ceará convida Arthur Aguiar para comer ‘pãezinhos’ com ela

A Musa do Ceará, Renata Alves, que também ostenta o título de Miss Bumbum, está ansiosa pra preparar uns pães para o brother Arthur Aguiar. O ator, que é casado com Maira Cardi e foi ‘repreendido’ pela esposa pela quantidade de pães que comeu enquanto esteve confinado no Big Brother Brasil, ficou conhecido como pãozinho pelo público.

Renata, que não é boba nem nada, espera encontrar com Arthur e fazer o convite pessoalmente para que ele prove os seus quitutes. Cearense, a modelo revelou que, além do corpão, ela é boa de fogão, e vai preparar, ela mesma, pão de tudo que é jeito para o ator.

“Depois que o Arthur cumprir a agenda com a Globo e estiver mais tranquilo, eu vou chamá-lo para vir provar dos meus dotes. Tem pão doce, pão francês, baguete, suíço, tem pão de tudo que é tipo. Ele come aqui e queima lá, com a Maira”, disse Renata, aos risos.