Musa do Ceará exibe o corpão durante ensaio fotográfico e dispara: "Anitta nasceu no Nordeste"

Musa do Ceará, Renata Alves posou para uma campanha publicitária em uma praia do Rio de Janeiro e exibiu o corpão durante o ensaio fotográfico. Cheia de si e dona de uma personalidade que só uma mulher nordestina carrega -segundo ela-, durante os cliques, a cearense fez uma comparação entre ela e Anitta.

"Mostrar o corpo assim, sem vergonha alguma e cheia de segurança não é para qualquer uma, não. Nós, mulheres nordestinas, temos o sangue quente e nada nos detém quando somos donas de nós mesmas. Eu acho até que a Anitta nasceu no Nordeste. Fazer as coisas que ela fez, enfrentar o mundo como ela enfrenta e olhar para a crítica de cima, tem que ter um DNA porreta. Só a mulher nordestina tem essa personalidade diferenciada" disse ela, aos risos.

Renata, aproveitou o momento para falar sobre as dificuldades que enfrentou quando migrou do Nordeste para o Sudeste. Além das passarelas, Renata dominou os concursos de beleza de nível nacional e regional, mas antes disso, ela teve que se impor para ser respeitada.

"Infelizmente o Brasil é um país preconceituoso. O brasileiro não respeita as regiões que formam a nossa cultura. Quando cheguei em São Paulo dei de cara com um movimento totalmente contrário ao que eu vivia no Ceará. A gente sofre por ser mulher, por ser nordestina, por ser gostosa. Nunca olhei para ninguém com ar de inferioridade, me impus e me fiz ser respeitada. Meu sangue é quente e eu nunca levei desaforo para casa, mas foi difícil, muito difícil", revela Renata Alves.