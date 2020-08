Musa do Corinthians, Carol Candelaria comemora passagem para a final do Paulistão

A modelo Carol Candelaria, de 22 anos, está concorrendo ao posto de "Musa do Corinthians" no concurso Musa do Brasileirão 2020. A linda morena comemorou o fato do Timão conquistar a sua vaga na final do Campeonato Paulista no último domingo, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira.

"É muita emoção ver o Timão em mais uma final. Vamos com tudo para cima do nosso rival para sermos mais uma vez campeão paulista", declarou Carol Candelaria, que faz enorme sucesso nas redes sociais onde conquistou mais de 17 mil seguidores.

Na web, a gata corintiana não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua boa forma através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais e cliques de biquini.