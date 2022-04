Musa do Coritiba posa sensual para comemorar título paranaense

O Coritiba conquistou no último dia 03 seu trigésimo nono campeonato paranaense. Para comemorar o título, a Musa do time, Suellen Talamini, 27 anos, divulgou um ensaio fotográfico pra lá de sensual, onde aparece nua em algumas fotos com apenas a bola ou o cavalinho do Coxa cobrindo sua parte íntima em cima de uma cama.

A beldade, que foi eleita representante do Verdão do Paraná no concurso Musa da Bola 2019, não deixou de comemorar o título estadual que veio em cima do Maringá, no Couto Pereira, por 4 a 2, depois de passar pelo rival Athletico Paranaense na semifinal da competição.

"Mais um título para a nossa coleção, ninguém para o Coxa. Mandei todas as minhas energias positivas e deu certo. Somos campeões e agora para completar só falta um excelente Brasileirão neste ano. Vamos com tudo meu Coritiba! Parabéns Nação Coxa-Branca.”, disse Suellen Talamini.

Além dos concursos e trabalhos como modelo, a bela representante do Coritiba é dançarina e influenciadora digital, onde faz muito sucesso no Instagram pois possui mais de 24 mil seguidores que ficam loucos com cada publicação em que a loiraça exibe suas curvas de tirar o fôlego e seu bronzeado perfeito.