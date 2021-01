Musa do Coritiba, Suellen Talamini, foca na rotina fitness e fala sobre possível romance

A musa do Coritiba, Suellen Talamini arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu shape perfeito para encantar a todos nesse verão. A gata ainda comentou que está focando na vida fitness e ainda deixou um mistério no ar sobre um possível romance que vem sendo comentado pelos seus seguidores. Será?

"Estou focando na rotina fitness nos últimos meses. Me esforçando para deixar meu shape sarado", declarou Suellen Talamini, que é impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loira paranaense que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques de bíquini na praia e fazendo musculação diariamente sempre demonstrando seu amor pelo Coritiba, no qual foi eleita Musa em 2019 pelo concurso Musa da Bola.